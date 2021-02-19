Андрей Чесноков: Не представляю себе, как Медведев может проиграть Джоковичу

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков оценил шансы Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата Австралии против Новака Джоковича.

- Я видел, как он здорово играл на «Мастерсе», но то, как он играет сейчас - это просто нереально, он вышел на бешеную форму, на такую кондицию, что я даже не представляю себе, как он может проиграть Джоковичу. Только если какое-то чудо произойдет, - цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, что финал состоится 21 февраля в 11:30 по московскому времени.