Новак Джокович: При всем уважении, Медведеву, Циципасу и Звереву еще предстоит очень много работы

Первая ракетка мира Новак Джокович пообщался с журналистами накануне финала Australian Open против Даниила Медведева.

У серба спросили смогут ли в ближайшем будущем молодые теннисисты Медведев, Стефанос Циципас и Александр Зверев потеснить с первых мест рейтинга ATP опытных и титулованных Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.

«Всегда есть давление, и это часть спорта, – цитирует ответ Джоковича испанская газета AS. – Было много разговоров о молодом поколении, которое отодвинет в сторону нас троих, но пока еще этого не произошло. При всем моем уважении к Медведеву, Циципасу и Звереву, им все еще предстоит проделать очень много работать. Я сдаваться просто так не буду и заставлю их побегать-попотеть».

Финал Australian Open Джокович – Медведев состоится в Мельбурне завтра 21 февраля и начнется в 11:30 по московскому времени.

25-летний россиянин в данный момент занимает четвертое место в мировом рейтинге и впервые вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.