Отец Карацева: Аслан в каждом сете отдавал просто так по гейму

Казбек Карацев, отец российского теннисиста Аслана Карацева, назвал возможные причины поражения сына от серба Новака Джоковича в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

«Аслан в каждом сете отдавал просто так по гейму. И подачу, и саму игру. Второй удар — ошибка. Третий удар — ошибка. Ему не Джокович забивал, он сам делал ошибки. Никто его не вынуждал совершать эти ошибки, вот чем дело.

Когда он Джоковичу уступил, я ему ни слова не сказал, он проиграл достойному теннисисту, первому номеру. Но лучше бы показал свою игру от начала до конца. Другой результат был бы», — сказал Карацев-старший в интервью «Матч-ТВ».

Добавим, что 27-летний Карацев стал первым в истории дебютантом турнира «Большого шлема», пробившимся в полуфинал.

После Australian Open российский теннисист в рейтинге ATP поднимется на 72 позиции - с 114-го на 42-е.