Дзюба – о финале Australian Open: Не могу сказать, что Новак – явный фаворит

Нападающий питерского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего финала Открытого чемпионата Австралии.

— Видно, что Медведев нащупал свою игру, итоговый забрал в прошлом году. У него уже 12 побед над теннисистами из топ-10, большая серия. И я понимаю, что в финале с Джоковичем я не могу сказать, что Новак — явный фаворит. Шансы 50 на 50. US Open у Дани был рядом, сейчас рядом Australian Open. Противник не в самой лучшей форме. Хотя, зная Джоковича, который постоянно на что-то жалуется, якобы ему плохо, а потом всех проходит, — цитирует Дзюбу «Чемпионат».

Сегодня в 11:45 мск российский теннисист Даниил Медведев поборется за победу на первом турнире «Большого шлема» этого года. Соперником спортсмена из России станет первая ракетка мира серб Новак Джокович.