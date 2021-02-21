Лэйвер – о финале Australian Open: Джоковичу придется попотеть

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема» австралиец Род Лэйвер поделился ожиданиями от финального матча Australian Open в мужском одиночном разряде, в котором российский теннисист Даниил Медведев встретится с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем из Сербии.

Рассчитываю, что Медведев будет давить на Джоковича на протяжении всего финального матча Australian Open. Не удивлюсь, если он прорвется и победит. «Род Лэйвер Арена» — счастливое место Новака, но ему придется попотеть, отражая радостные свободные удары Даниила. Будет отличный поединок», — приводит слова Лэйвера RT на русском, ссылаясь на Twitter легендарного спортсмена.

Последним из российских теннисистов, выигрывавших Australian Open, стал в 2005 году Марат Сафин.