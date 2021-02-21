Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

В воскресенье, 21 февраля россиянин Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии.

Встреча прошла в Мельбурне и завершилась со счетом 5:7, 2:6, 2:6. Ее продолжительность составила 1 час 54 минуты.

Таким образом, серб в девятый раз стал победителем Australian Open и в 18-й раз выиграл турнир «Большого шлема».

Что касается Медведева, то 25-летний уроженец Москвы пробился в финал турнира «Большого шлема» во второй раз за карьеру. Ранее это случилось в 2019-м. Тогда он уступил испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата США.