Артем Дзюба – Даниилу Медведеву: Ты еще выиграешь свой «Шлем» и, надеюсь, не один

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к Даниилу Медведеву после его поражения в Мельбурне в решающем матч Australian Open.

Медведев уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в трех сетах (5:7, 2:6, 2:6).

«Не расстраивайся, все нормально будет, – рассказал Дзюба в сообщении, которое опубликовал в сториз инстаграма. – Умничка в любом случае, Даня. Мы тобой гордимся.

Иногда поражения – это предвестники больших побед. Третья ракетка мира. Думаю, ты еще выиграешь свой «Шлем» и, надеюсь, не один.

Джок, конечно, сегодня был очень хорош. Заберешь корону у Джоковича рано или поздно. Все будет нормально».