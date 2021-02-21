Тарпищев — о финале Australian Open: Джокович сломал игру Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о прошедшем финале Открытого чемпионата Австралии, в котором серб Новак Джокович в трех сетах сломил сопротивление Даниила Медведева.

— Джокович очень грамотно построил игру. Новак заставил Медведева ошибаться, рвал игру, не затягивал розыгрыши. Даня не нашел как играть. С Джоковичем нужно терпение, заставлять играть длительные розыгрыши. В них преимущество имел Даня. Новак имел преимущество на приеме второй подачи и хорошо подавал. Если бы Медведев подавал, как он подавал с Циципасом, то имел бы все шансы выиграть. Но все равно вошел в топ-3, подтвердил топ-уровень, «Шлемы» еще придут. Надо отдать должное Новаку, хорошо тактически провел матч, сломал игру Дани, — цитирует Шамиля Анвяровича «Чемпионат».

За 1 час 54 минуты Джокович со счетом 7:5, 6:2, 6:2 взял верх над теннисистом из России в финальном матче.