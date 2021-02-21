Даниил Медведев: Я хотел сделать финал более интересным, но сегодня был не тот день

Даниил Медведев прокомментировал свое поражение в финале Открытого чемпионата Австралии.

25-летний россиянин уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу в трех сетах – 5:7, 2:6, 2:6. Серб выиграл Australian Open в девятый раз за карьеру и в третий раз подряд.

«Непросто говорить, когда ты проиграл в финале турнира «Большого шлема», – отметил Медведев в интервью для организаторов соревнований. – Поздравляю Новака и его команду. Девять побед на Australian Open – это впечатляющее достижение. Помню, как мы тренировались с Джоковичем, когда я занимал 500-е место в рейтинге, а он – уже был первой ракеткой мира и только что выиграл «Уимблдон». Я думал, что он звезда и не будет со мной разговаривать. Я стеснялся с ним общаться, а он задавал мне вопросы, шутил и оказался обычным парнем. Я рад, что такие отношения у нас сохраняются до сих пор. Я хотел сделать этот матч более интересным и продолжительным, но сегодня был не тот день».