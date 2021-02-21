Дмитриева — о поражении Медведева в финале AO: Даниил был очень зажат

Теннисный комментатор Анна Дмитриева прокомментировала поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича в финале Australian Open.

Сербский теннисист в трех сетах 7:5, 6:2, 6:2 сломил сопротивление россиянина.

— Медведев был настолько зажат. На протяжении всего матча появлялась надежда, что вот-вот Даниил расслабится и начнет играть в своем стиле. Нет, он еще хуже зажимался, начинал на себя сердиться. Медведев не смог справиться с эмоциями — это чистая психология, — передает слова Дмитриевой «СЭ».

Новак, таким образом, выиграл свой 18-й «Шлем» и девятый на кортах Мельбурна. В активе Медведева лишь два финала на «мейджорах».