Алексей Селиваненко: Не ожидал, что финал так быстро закончится

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о финале Australian Open.

Российский теннисист Даниил Медведев в трех партиях оказался слабее серба Новака Джоковича (5:7, 2:6, 2:6).

— Не ожидал, что все так быстро закончится. Думал, матч будет более продолжительным. Новак был безупречен, а Даниила, к сожалению, подвела концентрация. Как следствие — слишком большое количество невынужденных ошибок для игры такого уровня, — передает слова Селиваненко «Чемпионат».

Джокович в девятый раз завоевал главный трофей в Мельбурне, российский теннисист второй раз в карьере добрался до финала турнира «Большого шлема». В 2019 году он в пяти сетах проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале US Open.