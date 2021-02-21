Шамиль Тарпищев: Медведев станет первой ракеткой мира в этом году

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российского спортсмена Даниила Медведева на Australian Open.

Россиянин в трех сетах уступил действующей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии (5:7, 2:6, 2:6).

— Турнир Медведеву надо занести в актив, его серия из 20 побед, прервавшаяся в финале Australian Open, дорогого стоит. Считаю, что если Даниил продолжит в том же духе, то, скорее всего, станет первой ракеткой мира в этом году, - цитирует Тарпищева МК-Спорт, ссылаясь на РИА Новости.

Финальный матч продолжался 1 час 54 минуты. В результате победы Джокович стал 18-кратным победителем турниров «Большого Шлема». Медведев, дойдя до финала, впервые попадет в ТОП-3 рейтинга мужского одиночного разряда.