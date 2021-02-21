Владимир Камельзон: Медведев еще прославит не только себя, но и сам теннис

Заслуженный тренер Российской Федерации Владимир Камельзон прокомментировал результат финала Australian Open.

«Медведев мог зацепиться за первый сет, но в решающие моменты допустил ошибки. Во втором и третьем сетах Джокович не дал надежды на то, что его можно обыграть. Я не увидел, чтобы Медведев искал, как его обыграть, он играл в свою игру и просто верил в то, что у него получается. Когда начал эмоционально вести себя и ломать ракетку, потерял психологическое внимание и концентрацию. Устраивать трагедию из этого поражения не надо, Медведев становится третьей ракеткой мира, он еще молодой, у него все впереди. Он прославит не только себя и российский спорт, но и сам теннис. Ему есть над чем работать, у него самого светлая голова и хороший тренер. Я верю в то, что Медведев обязательно будет суперзвездой российского спорта и выиграет турнир серии Большого шлема», - цитирует Камельзона ТАСС.

Напомним, что в финале Открытого чемпионата Австралии Медведев уступил сербу Джоковичу, тем самым прервав свою двадцатиматчевую победную серию.

Теперь на счету сербского теннисиста 18 побед на турнирах Большого шлема. Больше только у Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Они одержали по 20 побед.