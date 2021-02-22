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22 февраля 08:55
автор: Артур Гичунцев

Медведев впервые в карьере стал третьей ракеткой мира

25-летний москвич вышел на эту позицию после поражения в финале Australian Open.

Россиянин Даниил Медведев занял третью строчку в обновленном рейтинге АТР.

Напомним, в воскресенье, 21 февраля представитель РФ уступил в финале Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу.

Добавим, что еще один теннисист из России – Аслан Карацев вышел на 42-ю строчку, что является лучшим результатом в его карьере.

Наконец, его соотечественник – Андрей Рублев сохранил место в первой десятке и занял восьмую позицию.

Рейтинг АТР

Версия от 22 февраля

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 030.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (4). Даниил Медведев (Россия) – 9735.

4 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 6595.

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5615.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) – 4609.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3480.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3480.

...

21 (20). Карен Хачанов (Россия) – 2290...

42 (114). Аслан Карацев (Россия) – 1382.

источник: «Советский спорт»
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