Медведев впервые в карьере стал третьей ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев занял третью строчку в обновленном рейтинге АТР.
Напомним, в воскресенье, 21 февраля представитель РФ уступил в финале Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу.
Добавим, что еще один теннисист из России – Аслан Карацев вышел на 42-ю строчку, что является лучшим результатом в его карьере.
Наконец, его соотечественник – Андрей Рублев сохранил место в первой десятке и занял восьмую позицию.
Рейтинг АТР
Версия от 22 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 12 030.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (4). Даниил Медведев (Россия) – 9735.
4 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125.
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 6595.
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 5615.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) – 4609.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) – 3480.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) – 3480.
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21 (20). Карен Хачанов (Россия) – 2290...
42 (114). Аслан Карацев (Россия) – 1382.