Медведев впервые в карьере стал третьей ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев занял третью строчку в обновленном рейтинге АТР.

Напомним, в воскресенье, 21 февраля представитель РФ уступил в финале Открытого чемпионата Австралии сербу Новаку Джоковичу.

Добавим, что еще один теннисист из России – Аслан Карацев вышел на 42-ю строчку, что является лучшим результатом в его карьере.

Наконец, его соотечественник – Андрей Рублев сохранил место в первой десятке и занял восьмую позицию.

Рейтинг АТР