Осака вышла на второе место в рейтинге WTA

В понедельник, 22 февраля пресс-служба WTA опубликовала обновленный список лучших теннисисток.
Так, первое место по-прежнему принадлежит австралийке Эшли Барти. На вторую позицию вышла японка Наоми Осака, ставшая победительницей Australian Open-2021. Замкнула тройку представительница Румынии Симона Халеп.
К слову, среди россиянок лучшей оказалась Екатерина Александрова, ставшая 33-й.
Рейтинг WTA
Версия от 22 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186.
2 (3). Наоми Осака (Япония) – 7835.
3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255.
4 (4). Софья Кенин (США) – 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5370.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.
7 (11). Серена Уильямс (США) – 4915.
8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) – 4810.
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4735.
10 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4571.
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33 (32). Екатерина Александрова (Россия) – 1900…
34 (36). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800...
38 (37). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...
40 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…
57 (75). Дарья Касаткина (Россия) – 1295...
69 (63). Анна Блинкова (Россия) – 1114...
88 (101). Анастасия Потапова (Россия) – 891...
94 (97). Варвара Грачёва (Россия) – 858.