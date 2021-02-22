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22 февраля 09:19
автор: Артур Гичунцев

Осака вышла на второе место в рейтинге WTA

Японка выиграла Открытый чемпионат Австралии.

В понедельник, 22 февраля пресс-служба WTA опубликовала обновленный список лучших теннисисток.

Так, первое место по-прежнему принадлежит австралийке Эшли Барти. На вторую позицию вышла японка Наоми Осака, ставшая победительницей Australian Open-2021. Замкнула тройку представительница Румынии Симона Халеп.

К слову, среди россиянок лучшей оказалась Екатерина Александрова, ставшая 33-й.

Рейтинг WTA

Версия от 22 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186.

2 (3). Наоми Осака (Япония) – 7835.

3 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255.

4 (4). Софья Кенин (США) – 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5370.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.

7 (11). Серена Уильямс (США) – 4915.

8 (7). Арина Соболенко (Беларусь) – 4810.

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4735.

10 (8). Петра Квитова (Чехия) – 4571.

33 (32). Екатерина Александрова (Россия) – 1900…

34 (36). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800...

38 (37). Светлана Кузнецова (Россия) – 1631...

40 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630…

57 (75). Дарья Касаткина (Россия) – 1295...

69 (63). Анна Блинкова (Россия) – 1114...

88 (101). Анастасия Потапова (Россия) – 891...

94 (97). Варвара Грачёва (Россия) – 858.

источник: WTA
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