Наоми Осака: Моя цель - собрать полный набор трофеев турниров «Большого шлема»

Двукратная чемпионка Открытого чемпионата Австралии Наоми Осака рассказала, что настроена повысить свой уровень выступления на грунтовом и травяном покрытии.

«У меня есть все, чтобы хорошо играть на грунте и траве. На харде у меня больше опыта, поэтому я чувствую себя на нем чуть комфортнее. На последнем «Ролан Гаррос» я проиграла Синяковой, но у меня в том матче были шансы. В какой-то момент все пошло не так, как планировала. Чем больше я буду играть на грунте, тем лучше станет моя игра.

Во многих вещах мне нужно становиться лучше, и я работаю над этим. Я хочу собрать полный набор трофеев — мне не хватает еще двух», - приводит слова Осаки пресс-служба WTA.

Напомним, что японка двукратная победительница Australian Open и USA Open. Осака планирует в ближайшее время победить на «Ролан Гаррос» и Уимблдонском турнире.