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23 февраля 11:01
автор: Максим Скороходов

Самсонова проиграла Мартич в первом круге турнира в Аделаиде

Россиянка не входит в первую сотню рейтинга WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова в трех сетах проиграла в матче первого круга турнира WTA 500 в Аделаиде хорватке Петре Мартич. Об этом сообщает RT.

Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут и закончилась со счетом 6:4, 0:6, 5:7.

По ходу матча Мартич подала меньше эйсов (5 против 7), но также совершила меньше двойных ошибок (2 против 5). Также хорватка реализовала 6 брейкпоинтов, на счету россиянки было 3 брейка.

Во втором круге турнира WTA Мартич встретится с победительницей пары Ясмине Паолини (Италия) — Кори Гауфф (США).

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источник: «RT на русском»
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