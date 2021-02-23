Самсонова проиграла Мартич в первом круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова в трех сетах проиграла в матче первого круга турнира WTA 500 в Аделаиде хорватке Петре Мартич. Об этом сообщает RT.

Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут и закончилась со счетом 6:4, 0:6, 5:7.

По ходу матча Мартич подала меньше эйсов (5 против 7), но также совершила меньше двойных ошибок (2 против 5). Также хорватка реализовала 6 брейкпоинтов, на счету россиянки было 3 брейка.

Во втором круге турнира WTA Мартич встретится с победительницей пары Ясмине Паолини (Италия) — Кори Гауфф (США).

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