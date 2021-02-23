Призовые Медведева за карьеру уже больше чем у Южного и Сафина

За выход в финал Australian Open Даниил Медведев получит $1,03 млн, увеличив сумму полученных за карьеру призовых до $15,7 млн. Об этом сообщает RT.

Таким образом Медведев обошел Михаила Южного и Марата Сафина по сумме заработанных призовых. Среди российских теннисистов больше за карьеру зарабатывали лишь Евгений Кафельников ($23,9 млн) и Николай Давыденко ($16,2 млн).

Напомним, что в финале Australian Open Медведев проиграл Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 2:6, 2:6.

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