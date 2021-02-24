Рублев рассказал о своих ближайших турнирах

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о своих ближайших планах на турниры ATP.

«Весеннюю часть сезона начну с выступления на турнире в Роттердаме. Затем планирую сыграть в Дохе, Дубае и Майами, после чего уже начнется грунтовый сезон», - приводит слова Рублева ТАСС.

Турнир в Роттердаме стартует 1 марта, Андрей Рублев, будучи восьмой ракеткой мира, будет посеян на нем под пятым номером. На турнире примут участие многие известные теннисисты, включая Рафаэля Надаля, Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса.