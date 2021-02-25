Карацев хочет выступить на Олимпиаде

Российский теннисист Аслан Карацев заявил, что планирует выступать на Олимпийских играх в Токио.
«В Токио я хотел бы сыграть, скорее всего, выступлю там. А в ближайших планах - Доха, Дубай и Майами», - приводит слова Карацева пресс-служба Федерации тенниса России.
На олимпийский турнир каждая страна может заявить до четырех человек.
Напомним, что на Открытом чемпионате Австралии Карацев дошел до полуфинала, где проиграл победителю турнира Новаку Джоковичу.
источник: Федерация тенниса России (ФТР)