Карацев хочет выступить на Олимпиаде

Российский теннисист Аслан Карацев заявил, что планирует выступать на Олимпийских играх в Токио.

«В Токио я хотел бы сыграть, скорее всего, выступлю там. А в ближайших планах - Доха, Дубай и Майами», - приводит слова Карацева пресс-служба Федерации тенниса России.

На олимпийский турнир каждая страна может заявить до четырех человек.

Напомним, что на Открытом чемпионате Австралии Карацев дошел до полуфинала, где проиграл победителю турнира Новаку Джоковичу.