Надаль не сыграет на турнире в Роттердаме

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль пропустит теннисный турнир в Роттердаме.

«С большим сожалением я вынужден отказаться от участия в турнире в Роттердаме. Как знают мои фанаты, в Австралии у меня были проблемы со спиной, начались они в Аделаиде и продолжались в Мельбурне. Мы нашли временное решение, которое позволило мне играть вторую неделю Australian Open без болей. Вернувшись в Испанию, я посоветовался с врачом и вместе со своей командой принял решение не играть на следующей неделе. Я очень хотел вернутся в Роттердам. Этот год был идеальным для выступления в Роттердаме. Надеюсь, что в скором времени, я сыграю там», - написал Надаль в своем твиттере.

На Australian Open Надаль дошел до четвертьфинала, где в пяти сетах уступил греческому теннисисту Стефаносу Циципасу.

Циципас, в отличие от Надаля, примет участие в турнире в Роттердаме, который начнется 1 марта, помимо грека там примут участия многие известные теннисисты, включая россиян Даниила Медведева и Андрея Рублева.