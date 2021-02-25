Медведев может стать второй ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев может стать вторым в рейтинге ATP.

На данный момент у третьей ракетки планеты 9735 очков, у второго номера рейтинга Рафаэля Надаля, пропускающего турнир в Роттердаме из-за травмы спины - 9850. За выход в финал турнира в Роттердаме российский теннисист получит 210 очков в рейтинг ATP, что поможет ему опередить Надаля.

Турнир в Роттердаме, за победу в котором начисляются 500 очков рейтинга начнется 1 марта. В нем помимо Медведева примут участие и другие известные теннисисты, включая Стефаноса Циципаса, Александра Зверева, и Андрея Рублева.