Кузнецова проиграла Азаренко в первом раунде турнира WTA в Дохе

В первом круге турнира категории WTA 500 в столице Катара Дохе россиянка Светлана Кузнецова в двух сетах уступила белорусской теннисистке Виктории Азаренко – 2:6, 3:6.

Статистика эйсов – 1-1. При этом обе соперницы допустили по две двойные ошибки.

Занимающая 39-е место в рейтинге WTA Кузнецова выиграла два брейк-пойнта из девяти, а 14-я ракетка мира Азаренко реализовала шесть из 13.

Во втором круге (1/8 финала) Виктория сыграет с победительницей завтрашнего матча Елены Рыбакиной (Казахстан) и Лауры Зигемунд (Германия).

Турнир категории WTA 500 Qatar Total Open