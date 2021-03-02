Блинкова завершила выступление в Дохе

Российская теннисистка Анна Блинкова в первом круге на турнире WTA в Катаре проиграла сопернице из Туниса Онс Жабер в двух сетах (6:2, 6:2).

Россиянка за время игры выполнила один эйс, дважды ошибалась на подаче и не реализовала ни один из двух брейк-пойнтов.

Жабер три раза подала навылет и совершила столько же двойных ошибок, четыре раза она забрала подачу соперницы из восьми возможностей.

Напомним, что в основную сетку турнира Блинкова пробилась из квалификации.

В следующем матче спортсменка из Туниса сыграет со второй сеяной Каролиной Плишковой, которая попала во второй круг напрямую.