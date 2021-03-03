Медведев проиграл Лайовичу в первом раунде турнира в Роттердаме

В первом раунде турнира категории ATP 500 в голландском Роттердаме россиянин Даниил Медведев уступил сербу Душану Лайовичу в двух сетах – 6:7 (4:7), 4:6.

Матч продлился 1 час и 34 минуты.

Третья ракетка мира Медведев сделал 12 эйсов, но при этом допустил восемь двойных ошибок и выиграл лишь один гейм на подаче соперника при четырех возможностях.

В статистике Лайовича, занимающего 27-е место в рейтинге ATP, ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге (1/8 финала) Лайович сыграет с хорватом Борной Чоричем.