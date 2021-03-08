Циципас поднялся на пятое место в рейтинге ATP

В понедельник, 8 марта, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.
Отметим, что первая десятка претерпела лишь одно изменение – грек Стефанос Циципас обошел представителя Швейцарии Роджера Федерера и расположился на пятой строчке.
Первое место уверенно занимает серб Новак Джокович. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль. Тройку лучших замыкает россиянин Даниил Медведев. Также в топ-10 находится еще российский теннисист Андрей Рублев, занимающий восьмую строчку.
Карен Хачанов и Аслан Карацев идут 21-м и 44-м соответственно.
Рейтинг ATP