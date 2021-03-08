Джокович превзошел Федерера по количеству недель на первом месте рейтинга ATP

Сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд по продолжительности пребывания на первом месте в рейтинге ATP.
Как сообщает «МК-Спорт», 33-летний спортсмен занимает лидирующую строчку на протяжении 311 недель кряду. Таким образом, он обошел швейцарца Роджера Федерера по данному показателю (310).
Отметим, что за все свое время пребывания на первом месте рейтинга Джоковича одержал 387 побед и потерпел 53 поражения. Недавно он стал победителем Australian Open, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева.
источник: МК-Спорт