Потапова вышла в третий круг турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова выиграла в матче второго круга американку Мэдисон Киз со счетом 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час и двадцать шесть минут, не смотря на один эйс и семь двойных ошибок против трех эйов и трех двойных ошибках у соперницы, походу него россиянка реализовала семь брейкпоинтов из десяти, американка - пять из шестнадцати.
Следующим соперником Потаповой станет победительница матча Вероника Кудерметова (Россия) - Белинда Бенчич (Швейцария).
источник: «Советский спорт»