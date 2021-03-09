Кудерметова уступила Бенчич в матче второго круга турнира в Дубае

Россиянка Вероника Кудерметова уступила в матче второго круга турнира в Дубае швейцарке Белинде Бенчич со счетом 4:6, 7:5, 4:6.

Матч продолжался два час и сорок минут, походу него швейцарка совершила 11 эйсов при 12 двойных ошибках против 9 эйсов и 7 двойных ошибок у россиянки.

Превзошла Бенчич Кудерметову и по количеству реализованных брейкпоинтов - 4 из 11 против 3 из 8 у россиянки.

В третьем круге швейцарская теннисистка сыграет с другой россиянкой Анастасией Потаповой.