Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дубае, победив Свитолину

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг турнира в Дубае, обыграв первую сеяную турнира украинку Элину Свитолину со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

По ходу матча, который продолжался 1 час 54 минуты, Кузнецова выиграла семь геймов подряд.

Ключевым отрезком матча стала концовка второго сета при счете 4:4, когда Кузнецова смогла взять два гейма подряд

На счету россиянки 3 эйса при 4 двойных ошибках и 4 реализованных брейкпоинта из 7 попыток.

У украинки 1 эйс на две двойные ошибки и 3 брейка при 7 попытках.