Светлана Кузнецова: Я не сомневаюсь в то, что могу соревноваться с лучшими

Светлана Кузнецова прокомментировала свою победу над Элиной Свитолиной в третьем круге турнира WTA в Дубае.

Россиянка выиграла 2:6, 6:4, 6:1 и вышла в четвертьфинал, где встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой.

«У меня нет никаких сомнений в том, что я могу соревноваться с лучшими, – цитирует пресс-конференцию Кузнецовой официальный сайт WTA. – Я хочу лишь играть и наслаждаться теннисом.

В первом сете я была так напряжена, что не попадала в корт, и это было ужасное ощущение. Дальше сосредоточилось на том, что я могу сделать, и как могу перестроить свою игру. Вот и все».

В данный момент чемпионка US Open 2004 года и победитель «Ролан Гаррос» 2009-го Кузнецова занимает 41-е место в мировом рейтинге.