Карацев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Дохе, проиграв Тиму

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл во втором круге турнира в Дохе австрийцу Доминику Тиму со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 58 минут, австриец превзошел россиянина как на подаче (9 эйсов при 1 двойной ошибке против 6 эйсов при 7 двойных ошибках), так и на приеме (3 брейка из 5 попыток против 0 из 2)

Следующим соперником Тима будет испанец Роберто Баутиста-Агут, который до этого в двух сетах одолел представителя Казахстана Александра Бублика.