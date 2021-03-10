Хачанов обыграл Макдональда и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Марселе

Во втором круге турнира категории ATP 250 в Марселе российский теннисист Карен Хачанов в двух сетах обыграл американца Маккензи Макдональда – 7:6 (7:4), 6:4.

Хачанов занимает 21-е место в рейтинге ATP, а Макдональд – 120-е.

Россиянин сделал шесть эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки, а также выиграл три брейк-пойнта из шести.

У американца пять подач на вылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта при семи возможностях.

В четвертьфинале Хачанов сыграет с австралийцем Мэттью Эбденом, который сегодня обыграл финна Эмиля Руусувуори (6:2, 6:2).