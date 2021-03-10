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Федерер провел первый матч с января 2020 года и обыграл Эванса на турнире ATP в Дохе
10 марта 20:53
автор: Виктор Шарафудинов

Федерер провел первый матч с января 2020 года и обыграл Эванса на турнире ATP в Дохе

Швейцарский теннисист пропустил сезон из-за травмы мениска.

Во втором круге турнира ATP в столице Катара Дохе Роджер Федерер одержал победу над британцем Дэниелом Эвансом – 7:6 (10:8), 3:6, 7:5.

Для 39-летнего Федерера этот матч стал первым с января 2020 года, когда он уступил Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open. Швейцарец, завоевавший 20 титулов на турнирах «Большого шлема», был вынужден полностью пропустить прошлый сезон из-за двух операций на мениске.

Федерер сделал 13 эйсов, не допустив ни одной двойной ошибки, а в статистике Эванса девять подач на вылет и три двойные ошибки. Оба соперника реализовали по одному брейк-пойнту из четырех.

Матч продлился 2 часа и 24 минуты.

В четвертьфинале Федерер сыграет с грузином Николозом Басилашвили, который сегодня одержал победу на теннисистом из Туниса Малеком Жазири (6:2, 6:2).

источник: «Советский спорт»
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