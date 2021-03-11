Потапова уступила Крейчиковой в четвертьфинале турнира WTA в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова завершила свои выступления на турнире WTA 1000 в ОАЭ.

В четвертьфинале турнира 19-летняя спортсменка, являющаяся 88-й ракеткой мира, в двух сетах уступила Барборе Крейчиковой из Чехии со счетом 0:6, 2:6.

Матч продлился 1 час 4 минуты. На счету россиянки четыре эйса, семь двойных ошибок и один единственный реализованный брейкпойнт в игре. Ее соперница оформила одну подачу навылет, допустила одну двойную и реализовала шесть брейков из десяти.

В полуфинале Крейчикова встретится либо со швейцаркой Жиль Белен Тайхманн, либо с Кори Гауфф из США.