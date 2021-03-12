Федерер не выступит на турнире ATP в Дубае

Швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение пропустить турнир ATP в Дубае, который пройдет с 14 по 20 марта.

Как сообщает RT, 39-летний спортсмен хочет сосредоточиться на своем тренировочном процессе и провести подготовку к другим соревнованиям.

– Я не сыграю на турнире в Дубае на следующей неделе. Решил, что сейчас мне лучше вернуться к тренировкам, – написал Федерер на своей странице в Twitter.

Напомним, что швейцарец недавно вернулся в тур после годичного отсутствия из-за травмы мениска – на турнире в Дохе он дошел до четвертьфинала, в котором уступил грузину Николозу Басилашвили.