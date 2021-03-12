Евгений Кафельников: Я подам в суд на Спиридонова

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников рассказал, что намерен судиться с волейболистом Алексеем Спиридоновым, который обвинил его в игре на тотализаторе, где он якобы делал ставки против себя.

«От своего недалекого ума он такие заявления делает. Пускай готовится теперь за слова отвечать. Я не буду это все терпеть. Конечно, подам в суд. Свои действия я обозначил, пускай вот теперь думает», - приводит слова Кафельникова Sport24.ru.

Напомним, что российский теннисист является победителем Открытого чемпионата Автралии и «Ролан Гаррос».