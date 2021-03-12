Рублев проиграл Баутисте-Агуту в полуфинале турнира в Дохе

В полуфинале турнира ATP в столице Катара Дохе российский теннисист Андрей Рублев в двух сетах уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту – 3:6, 3:6.

Восьмая ракетка мира Рублев восемь раз подал на вылет при одной двойной ошибке и выиграл лишь один гейм на подаче соперника при трех возможностях.

Баутиста-Агут, занимающий 13-е место в мировом рейтинге сделал два эйса, не допустив ни одной двойной ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

Во втором полуфинале встретятся американец Тейлор Фриц и грузин Николоз Басилашвили, который в 1/4 финала обыграл швейцарца Роджера Федерера (3:6, 6:1, 7:5).