В финале турнира WTA в Дубае сыграют Мугуруса и Крейчикова, которая обыграла Тайхман

Во втором полуфинале турнира WTA в Дубае чешская теннисистка Барбора Крейчикова в двух сетах обыграла швейцарку Джил Тайхман – 7:5, 6:2.

Матч продлился 1 час и 43 минуты.

Крейчикова сделала четыре эйса при трех двойных ошибках, а также реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

У Тахйман две подачи на вылет, пять двойных ошибок и лишь один выигранный брейк-пойнт при 11 возможностях.

Завтра 13 марта Крейчикова, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, сыграет с 16-й ракеткой мира Гарбинье Мугурсой. Испанская теннисистка ранее обыграла бельгийку Элизу Мертенс – 6:4, 7:6 (7:5).