Басилашвили вслед за Федерером обыграл Фрица и вышел в финал турнира в Дохе

В полуфинале турнира ATP в столице Катара Дохе грузин Николоз Басилашвили в двух сетах обыграл американца Тейлора Фрица – 7:6 (7:3), 6:1.

Встреча продлилась 1 час и 15 минут.

Оба соперника допустили по одной двойной ошибке. Басилашвили сделал пять эйсов и выиграл три брейк-пойнта из семи. Фриц восемь раз подал на вылет, а также реализовал свой единственный брейк-пойнт.

Напомним, что в четвертьфинале Басилашвили, занимающий 42-е место в рейтинге ATP, обыграл швейцарца Роджера Федерера (3:6, 6:1, 7:5).

В первом полуфинале сегодня 12 марта испанец Роберто Баутиста-Агут одержал победу над россиянином Андреем Рублевым (6:3, 6:3).