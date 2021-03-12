Циципас покидает турнир в Марселе

Матч завершился со счетом 2-1 по сетам в пользу Циципаса (6:7 (6:8), 6:4, 6:2).

Грек совершил восемь подач на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-поинтов из восьми.

У Эрбера два эйса, две двойные ошибки и два выигранных брейка из двух.

Таким образом, в полуфинале француз сыграет с победителем пары Артур Риндеркнех - Уго Умбер (оба - Франция).

Напомним, ранее в полуфинал также пробился Даниил Медведев, обыгравший итальянца Янника Синнера. Россиянин в полуфинале встретится с австралийцем Мэттью Эбденом выбившем из борьбы Карена Хачанова