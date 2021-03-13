Басилашвили выиграл турнир ATP в Дохе, одержав в финале победу над Баутистой-Агутом

В финале Открытого чемпионата Катара в Дохе грузинский теннисист Николоз Басилавшили обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута – 7:6 (7:5), 6:2.

Матч продлился 1 час и 28 минут.

Басилашвили сделал четыре эйса при двух двойных ошибках, а также реализовал оба своих брейк-пойнта.

Баутиста-Агут дважды подал на вылет, не допустив ни одной двойной ошибки. При этом у испанца не было ни одной возможности выиграть гейм на подаче соперника.

Напомним, что в полуфинале Баутиста-Агут обыграл россиянина Андрея Рублева (6:3, 6:3), а Басилашвили в 1/4 финала одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером, который возобновил карьеру после годичной паузы (3:6, 6:1, 7:5).