Басилашвили выиграл турнир ATP в Дохе, одержав в финале победу над Баутистой-Агутом

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А 2-й тайм, 64' Беневенто 1 Фиорентина 3 П1 33.0 Х 19.0 П2 1.03
Италия - Серия B 2-й тайм, 62' Виченца 0 Эмполи 1 П1 14.0 Х 5.90 П2 1.24
Турция - Суперлига 3-я четверть Дарушшафака 47 Орманспор 43
Германия - Бундеслига 4-я четверть Фрапорт Скайла 58 Гисен 46-е 61
Германия - Бундеслига 3-я четверть Раста Фехта 65 Ратиофарм Ульм 48
Испания - Примера перерыв Осасуна 0 Вальядолид 0 П1 2.75 Х 2.33 П2 3.80
Германия - Бундеслига перерыв Боруссия Д 0 Герта 0 П1 1.65 Х 3.30 П2 6.50
Англия - Премьер-лига перерыв Эвертон 1 Бёрнли 2 П1 7.80 Х 5.10 П2 1.37
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Бостон Брюинз 0 Нью-Йорк Рейнд 1 П1 2.60 Х 4.10 П2 2.24
Португалия - Примейра 1-й тайм, 21' Санта-Клара 1 Портимоненсе 0 П1 1.40 Х 4.70 П2 8.30
Португалия - Примейра 1-й тайм, 24' Бенфика 0 Боавишта 0 П1 1.13 Х 8.90 П2 18.0
Италия - Серия А 1-я четверть Реджана 17 Триест 14
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Оклахома-Сити 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 2.50 П2 1.55
Италия - Серия А 22:00 Бриндизи 0 Виртус Болонья 0
Германия - Бундеслига 22:30 Гамбург Тауэрс 0 Миттельдойчер 0 П1 1.78 Х 3.70 П2 4.70
Германия - Бундеслига 22:30 Баскетс Бонн 0 Бамберг 0
Италия - Серия А 22:45 Дженоа 0 Удинезе 0 П1 3.60 Х 3.00 П2 2.40
Испания - Примера 23:00 Хетафе 0 Атлетико М 0 П1 5.10 Х 3.30 П2 1.90
Англия - Премьер-лига 23:00 Фулхэм 0 Манчестер Сити 0 П1 10.0 Х 5.10 П2 1.37
Португалия - Примейра 23:30 Тондела 0 Спортинг 0 П1 8.50 Х 4.60 П2 1.43
13 марта 19:59
автор: Виктор Шарафудинов

Басилашвили выиграл турнир ATP в Дохе, одержав в финале победу над Баутистой-Агутом

29-летний грузинский теннисист завоевал четвертый титул в своей карьере.

В финале Открытого чемпионата Катара в Дохе грузинский теннисист Николоз Басилавшили обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута – 7:6 (7:5), 6:2.

Матч продлился 1 час и 28 минут.

Басилашвили сделал четыре эйса при двух двойных ошибках, а также реализовал оба своих брейк-пойнта.

Баутиста-Агут дважды подал на вылет, не допустив ни одной двойной ошибки. При этом у испанца не было ни одной возможности выиграть гейм на подаче соперника.

Напомним, что в полуфинале Баутиста-Агут обыграл россиянина Андрея Рублева (6:3, 6:3), а Басилашвили в 1/4 финала одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером, который возобновил карьеру после годичной паузы (3:6, 6:1, 7:5).

Грузинский теннисист ранее дважды выиграл турнир в Гамбурге в 2018 и 2019 годах, а также стал победителем турнира в Пекине (в 2018-м).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Страны участники группового этапа ЕВРО 2020: Франция12 марта в чешском Нове-Место пройдет женская спринтерская гонка"Тампа" проиграла "Детройту", Сергачёв и Наместников обменялись голамиКлебо с издёвкой обратился к Большунову"Лучше брошу лыжи и уйду, чем перейду в группу к Большунову"Иверсен сказал, кому хочет отдать золотую медаль
«Георгич, лучше забей и расслабься». Вопрос Карпина о судьях взорвал соцсети
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на следующий после поражения в 22-м туре от "Химок" (0:1) задал риторический вопрос об отмененном голе форварда его команды Али Соу.
«Овечкин, Буре?.. Капризов выйдет на их уровень». Бадюков — о новой русской звезде НХЛ
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» первый хет-трик в НХЛ форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
«Дайте богу из России пожизненный контракт прямо сейчас!» Америка сходит с ума по Капризову
Первый хет-трик форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова в НХЛ произвел фурор за океаном. Болельщики в соцсетях слились в общем экстазе. Эксперты славят россиянина на все лады.
Роднина рада, Валуев возмущен, Лещенко призывает схитрить. Мнения о запрете «Катюши»
CAS отказал России в просьбе использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпиадах. Известные люди отреагировали на это по-разному.
«Сюрприз!» — вопил американский комментатор. Как Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ (видео)
Три шайбы Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной» (4:0) в памятном для российского хоккея матче НХЛ.
«Салават» — аутсайдер зеленого дерби, Хартли должно повезти и в КХЛ. Полуфиналы Востока
«Плеймейкер» представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Восточной конференции.
СКА завязнет в серии с «Динамо», ЦСКА ждут проблемы с «Локо». Полуфиналы Запада
"Плеймейкер" представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Западной конференции.
«Безвольного «Спартака», как в Кубке, не будет. «Динамо» проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак», который состоится 13 марта.
«Зенит» победит 2:0, у «Локо» будет ничья 1:1». Прогноз Ловчева на матчи в Питере и Черкизове
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 22-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат» и «Локомотив» — «Сочи», которые пройдут 13 и 14 марта.
Казус Жиго — Фомина. Как «Спартак» нагнетает истерику перед дерби
В субботу 13 марта в Российской Премьер-Лиге огненное дерби «Динамо» - «Спартак». За хозяев все-таки сыграет амнистированный Даниил Фомин, а вот защитника гостей Самюэля Жиго КДК РФС не простил.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика