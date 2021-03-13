В финале турнира ATP в Марселе Медведев сыграет с Эрбером

В полуфинале турнира ATP в Марселе французский теннисист Пьер-Юг Эрбер обыграл своего соотечественника Уго Умбера со счетом 6:3, 6:2.

Матч продлился 1 час и 5 минут.

Эрберт сделал девять эйсов при одной двойной ошибке, а также реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Умбер один раз подал на вылет, допустив четыре двойных ошибки, и у него не было ни одного шанс выиграть гейм на подаче соперника.

Завтра 14 марта занимающий 93-е место в мировом рейтинге Эрбер сыграет с третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым.