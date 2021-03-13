Мугуруса завоевала восьмой титул в карьере, обыграв в финале турнира в Дубае Крейчикову

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса выиграла турнир категории WTA 1000 в Дубае. В решающем матче она одержала победу над соперницей из Чехии Барборой Крейчиковой – 7:6 (8:6), 6:3.

16-я ракетка мира Мугуруса семь раз подала на вылет, совершив лишь одну двойную ошибку, а также реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Крейчикова, занимающая 63-е место в мировом рейтинге, сделала один эйс при трех двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из девяти.

27-летняя Мугуруса завоевала восьмой титул в карьере, а также выиграла свой первый турнир с апреля 2019 года.