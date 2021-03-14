Тарпищев считает, что Медведев может возглавить рейтинг ATP

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев думает, что Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира.

—Медведев второй в мире — это достижение. Сможет ли он стать первым — во многом зависит от результатов Джоковича. Но, думаю, при нормальном стечении обстоятельств Даня сможет быть первой ракеткой мира в сентябре, — передает ТАСС слова Шамиля Анвяровича.

Стоит добавить, что 25-летний теннисист 14 марта стал триумфатором турнира в Марселе, обыграв в финале француза Пьера-Юго Эрбера.