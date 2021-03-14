Даниил Медведев: Я действительно счастлив

25-летний теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы на турнире ATP в Марселе.

Я действительно счастлив. Знал, что в понедельник стану второй ракеткой, несмотря ни на что. Всегда лучше, когда ты поднимаешься в рейтинге, когда делаешь что-то великое. Знаю, что победа в финале не принесла бы мне очков, чтобы стать второй ракеткой, но это здорово для самооценки - как раз перед тем, когда стану вторым в понедельник, я выигрываю турнир,— приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, что россиянин стал победителем турнира во Франции, обыграв в финале хозяина корта Пьера-Юга Эрбера в трех сетах 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.