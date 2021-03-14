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Даниил Медведев: Я действительно счастлив
14 марта 21:53
автор: Артем Спиридонов

Даниил Медведев: Я действительно счастлив

15 марта российский теннисист впервые в карьере займет второе место в рейтинге ATP.

25-летний теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от победы на турнире ATP в Марселе.

Я действительно счастлив. Знал, что в понедельник стану второй ракеткой, несмотря ни на что. Всегда лучше, когда ты поднимаешься в рейтинге, когда делаешь что-то великое. Знаю, что победа в финале не принесла бы мне очков, чтобы стать второй ракеткой, но это здорово для самооценки - как раз перед тем, когда стану вторым в понедельник, я выигрываю турнир,— приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Напомним, что россиянин стал победителем турнира во Франции, обыграв в финале хозяина корта Пьера-Юга Эрбера в трех сетах 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

источник: ATP
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