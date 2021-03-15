Александрова опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге WTA

В понедельник, 15 марта пресс-служба WTA опубликовала обновленную версию рейтинга организации.
Так, первое место по-прежнему за австралийкой Эшли Барти. Вторую позицию занимает японка Наоми Осака, а третье – румынка Симона Халеп.
Лучшей среди россиянок является Екатерина Александрова, потерявшая одну позицию. В новом списке она расположилась на 34-й позиции.
Рейтинг WTA
Версия от 15 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186
2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7835
3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7255
4 (4). Софья Кенин (США) – 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5370
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
7 (7). Серена Уильямс (США) – 4915
8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) – 4815
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4735
10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4571
…
34 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1900
...36 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800
...39 (41). Светлана Кузнецова (Россия) – 1735
...45 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630
...61 (58). Дарья Касаткина (Россия) – 1295
...71 (70). Анна Блинкова (Россия) – 1114
...74 (88). Анастасия Потапова (Россия) – 1061
...94 (94). Варвара Грачёва (Россия) – 858.