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15 марта 09:11
автор: Артур Гичунцев

Александрова опустилась на 34-е место в обновленном рейтинге WTA

Ранее стало известно, что россиянин Даниил Медведев стал второй ракеткой мира.

В понедельник, 15 марта пресс-служба WTA опубликовала обновленную версию рейтинга организации.

Так, первое место по-прежнему за австралийкой Эшли Барти. Вторую позицию занимает японка Наоми Осака, а третье – румынка Симона Халеп.

Лучшей среди россиянок является Екатерина Александрова, потерявшая одну позицию. В новом списке она расположилась на 34-й позиции.

Рейтинг WTA
Версия от 15 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 9186

2 (2). Наоми Осака (Япония) – 7835

3 (3). Симона Халеп (Румыния) – 7255

4 (4). Софья Кенин (США) – 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 5370

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

7 (7). Серена Уильямс (США) – 4915

8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) – 4815

9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) – 4735

10 (10). Петра Квитова (Чехия) – 4571

34 (33). Екатерина Александрова (Россия) – 1900

...36 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 1800

...39 (41). Светлана Кузнецова (Россия) – 1735

...45 (43). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1630

...61 (58). Дарья Касаткина (Россия) – 1295

...71 (70). Анна Блинкова (Россия) – 1114

...74 (88). Анастасия Потапова (Россия) – 1061

...94 (94). Варвара Грачёва (Россия) – 858.

источник: WTA
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