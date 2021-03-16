Карацев вышел в третий круг турнира в Дубае, победив Эванса

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в третий круг турнира в Дубае, победив британца Даниэля Эванса со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Россиянин был лучше соперника как на подаче, так и на приеме. Карацев подал 12 эйсов при шести двойных ошибках и пять раз взял подачу соперника при девяти возможностях.

Эванс подал три подачи на вылет, совершив одну двойную ошибку, также британец реализовал четыре брейкпоинта из десяти.

Следующим соперником Карацева будет итальянец Лоренцо Сонего, который ранее обыграл испанца Бернабе Сапата Мираллеса со счетом 6:2, 6:2..