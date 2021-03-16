Рахимова обыграла Мишину в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Обладательница уайлд-кард Дарья Мишина в первом круге турнира WTA 500 в Санкт-Петербурге в трех сетах (1:6, 7:6, 1:6) уступила победительнице квалификации Камилле Рахимове.

Дарья четыре раза ошиблась на подаче, один раз подала навылет и реализовала оба своих брейк-пойнта.

Рахимова сделала два эйса, допустила четыре двойные ошибки и забрала шесть подач соперницы из девяти возможностей.

За выход в третий раунд соревнований Камилла сыграет еще с одной российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой, посеяной на турнире под вторым номером.