Рублев вышел в третий круг на турнире в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев в матче второго круга на турнире ATP 500 в ОАЭ переиграл в двух сетах (6:4, 6:4) финна Эмиля Руусувори.

Россиянин увеличил победную серию на турнирах ATP 500 до 21-го матча.

Соперники сделали по шесть эйсов, Андрей не совершил ни одной двойной ошибки, в то время как финский теннисист шесть раз ошибся на подаче. Рублев реализовал два брейк-пойнта из семи и не дал ни одной возможности для брейка Руусувори.

Соперник Рублева определится в матче американца Тейлора Фритца и грузина Николоза Басилашвили.